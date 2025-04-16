達悟族拼板舟贈予捷克博物館 鄒族獵寮亮相吸睛

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（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）台灣原住民特展15日在捷克開幕，夏曼‧藍波安表示，拼板舟能在捷克國家技術博物館展出，是他「這一生最幸福最光榮的時刻」。安孝明表示，能將鄒族文化帶到遙遠的國度展現，是人生中的重要緣分。

國立台灣博物館與捷克國家技術博物館合作舉辦的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」特展，展出包含60件台灣博物館藏品、61件新建模型、47件照片與影音，以及結合虛擬實境（VR）互動體驗，讓捷克觀眾深入認識台灣原住民族文化。

特展中最吸睛的是達悟族作家夏曼‧藍波安團隊打造的拼板舟，以及鄒族獵人安孝明在捷克親手搭建的獵寮。

夏曼‧藍波安告訴中央社記者，這是他這一生中造的第7艘船，並採用23棵樹建成。「我們大概花了四個月，一個月上山伐木，三個月在部落打造船身，還花半個月專門雕刻船身。」

他說，拼板舟的功能是用來捕捉飛魚，族人也會用船去學習星星的知識，而這艘船就如同他「美麗的女兒」。

拼板舟完成後，照達悟族部落傳統，必須進行試航儀式。夏曼‧藍波安表示，試航不只是下水，更要實際出海捕魚，確認這艘船是否與飛魚或當地海域有緣，考驗未來的平安與豐收。

他說，一艘船妝點海洋的風采，「當它在海面航行時，整片海洋就變得更加美麗，這就是我們民族對海洋的哲學觀。」

特展開幕時，拼板舟放在陳列館中央，周圍被捷克的火車、汽車、小型飛機圍繞，顯得相當吸睛，也代表傳統與現代相互輝映。夏曼‧藍波安說：「你們創造的是鐵，我創造的是木頭。讓人類的歷史在這裡相遇，是我和我兒子這一生最美的相遇。」

拼板舟也在當天移交捷克國家技術博物館典藏，成為連結台捷文化的橋樑，未來遊客造訪該博物館都能欣賞此拼板舟。

來自鄒族的安孝明，一週前受邀來布拉格，在捷克國家技術博物館親手搭建一座「獵寮」，將台灣山林文化呈現在歐洲觀眾眼前。

安孝明表示，原本預計在台灣完成獵寮建造，再運至捷克展出，但考量到尺寸限制、材料過海關問題，因此決定先來布拉格搭建。他說：「後來請博物館幫忙準備捷克當地的材料，來了之後才知道有什麼，只能現場想辦法解決問題。」

面對陌生的材料與環境，安孝明展現豐富的經驗與應變能力，搭建工作歷時三天，安孝明必須精準計算竹材與屋頂用草的用量，確保材料不會短缺。他說：「很燒腦，一直在精算，所幸最後剛剛好」，並補充「整個過程其實蠻有趣的」。

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安孝明介紹，獵寮是獵人的傳統臨時居所，裡面具備基本生活器具，像是火爐、鍋子、睡床等，當中也蘊含獵人之間的生活禮儀與文化價值。

特展開幕時，安孝明亦在現場示範鄒族風笛，引起觀眾好奇。此次遠赴布拉格，安孝明形容這是一次難得的人生經驗。「我常跟太太說，我要去山上小旅行，這次是大旅行。能把自己族群的文化帶到遙遠的國度展現，是一段很重要的緣分。」（編輯：陳承功）1140416

安孝明介紹，獵寮是獵人的傳統臨時居所，裡面具備基本生活器具，像是火爐、鍋子、睡床等，當中也蘊含獵人之間的生活禮儀與文化價值。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月16日

國立台灣博物館與捷克國家技術博物館合作舉辦的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」特展，結合虛擬實境（VR）互動體驗，讓觀眾身歷其境認識台灣原住民文化。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月16日

夏曼．藍波安說，一艘船妝點海洋的風采，「當它在海面航行時，整片海洋就變得更加美麗，這就是我們民族對海洋的哲學觀。」中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月16日

在捷克開幕的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」展出逾百件實體文物，介紹原住民族如何在多變自然環境中發展獨特的工藝、技術與生活智慧。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月16日