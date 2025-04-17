加州狀告川普政府 關稅濫權傷害美國民生

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國加州今天提出訴訟，試圖擋下美國總統川普對外國貿易夥伴祭出的全面關稅，並指控他濫用權力，對加州及全國造成經濟損失。

法新社和路透社報導，這項訴訟行動標誌著迄今對川普關稅措施最有力的反制，該政策已引發全球股市崩跌，也讓美國企業面臨前景不明，憂心忡忡。

加州州長紐松（Gavin Newsom）說：「這是美國史上最嚴重的自擺烏龍事件，也堪稱是我們美國現代史上所經歷過自我傷害最深的決策之一。」

加州擁有4000萬人口，經濟規模龐大且高度對外開放，占美國國內生產毛額（GDP）14%。在經濟分析師預測的這波近期震盪中，加州恐成為首當其衝的重災區。

紐松辦公室表示，如果川普的關稅政策導致國際貿易縮減，加州可能將損失數十億美元的稅收。若加州為獨立國家，經濟規模將是全球第5大。

川普長期以來一直將關稅視為工具，以實現他所說的迫切需要重新平衡美國貿易關係，並在競選時承諾會對進口商品徵收額外關稅。

川普最初對墨西哥和加拿大徵收的懲罰性關稅，在他所稱的「解放日」後擴展至多個國家，連對盟國和夥伴也加徵高額的關稅。

儘管許多這些關稅已被暫停執行，但它們的混亂發布使全球股市陷入動盪，並導致數兆美元市值蒸發。

紐松表示，川普經濟管理不善正在讓美國老百姓付出巨大代價，甚至連許多川普支持者也受害，而那些身家億萬的金主和親友卻坐收漁利。

他說，美國在幾週內「從自由市場資本主義轉變為裙帶資本主義，轉變如此之快。我們怎麼能坐視不管，讓這一切發生？」外界普遍預測紐森會在2028年參選總統。

關稅可能會嚴重影響加州的12座港口，這些港口每年處理美國40%的進口貨物，並為加州帶來穩定的稅收。根據這起訴訟，2022年加州農產品出口總額達236億美元，中國和其他國家的報復性關稅可能會損害加州的農業出口，導致數千個工作機會流失。

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白宮發言人德賽（Kush Desai）今天表示，紐森應該將重心放在處理加州犯罪、遊民和高物價問題，而非試圖阻止川普的關稅。

德賽說：「整個川普政府仍致力於處理這場重創美國產業、讓勞工被忽視的國家緊急狀況，並將運用包括關稅與談判在內的所有手段來應對。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140417