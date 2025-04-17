對伊朗極限施壓 美再制裁中國小型民營煉油廠

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國今天再對一間中國「茶壺」煉油廠實施制裁，理由是其購買伊朗原油；這是美國總統川普對德黑蘭「極限施壓」行動的最新一擊。

綜合法新社與路透社報導，美國先前已制裁廣廈舟山能源集團有限公司（Guangsha Zhoushan Energy Group Co, LTD），理由是這間公司在舟山黃澤山島經營一座原油與油品碼頭，在明知故犯下接收伊朗原油並輸送至「茶壺」煉油廠。

「茶壺」煉油廠指的是中國小型民營煉油廠。

美國過去並未將中國的「茶壺」煉油廠納入重點關注對象，部分原因是它們對美國金融體系曝險甚小。中國國營石油企業則因擔心違反制裁，早已停購伊朗原油。

美國國務院表示，對「山東勝星化工有限公司」（Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd）實施制裁，是美國總統「將伊朗非法石油出口降至零」行動的一環。這間公司曾購買價值超過10億美元的伊朗原油。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在聲明中說，美國也對協助運送伊朗石油至中國的「數家」公司與船隻實施制裁，這些公司與船隻是伊朗所謂「影子艦隊」的一部分。

布魯斯說：「只要伊朗試圖利用石油收入來資助其破壞穩定的活動，美國就會追究伊朗及其所有參與規避制裁同夥的責任。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明表示：「任何選擇購買伊朗石油或協助伊朗石油貿易的煉油廠、公司或經紀商，都將使自身面臨嚴重風險。」

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川普今年1月重返白宮後，重啟對伊朗的「極限施壓」行動，對多名個人與實體實施制裁，其中包括伊朗石油部長。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇呼籲美方立即停止對中國實體和個人的「無理打壓」。他在聲明中表示，中方將採取必要措施，維護自身合法權益。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140417