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韓國政府2026學年不增招醫學生 社會反應兩極

2025/4/17 16:39
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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國政府今天公布2026學年度醫學院招生人數規劃，回歸去年增招前的水準，部分意見認為政府與醫界就增招問題僵持不下的局面好轉，但也有聲音批評此舉不利改革。

韓國副總理兼教育部長李周浩今天透過記者會宣布2026學年度醫學院招生計畫調整方案，明年度招生名額最終確定為3058名，時隔1年便將招生人數調整回原本水準。

韓國政府去年2月以因應未來醫療需求為由，將醫學院招生名額調高2000名，引發年輕住院醫生大舉罷工、醫學生罷課表示抗議。韓國政府原先態度強硬，但經過一年多來的拉鋸，最終還是先退了一步。

韓國政府3月初表示，若醫學生在3月底前全部回到學校上課，就會將招生名額調整回原本水準。至4月初為止，多數醫學生都已完成註冊及復學申請，但罷課情況延續，根據教育部統計，各醫學院一、二年級生上課率僅22%，三到六年級學生上課率29%，距離政府的「全面復課」要求仍有相當差距。

但在與相關40所大學校長組成的協議會商議後，韓國政府仍決定先退一步，李周浩表示，透過這次調整招生人數，希望盡速解決明年度大學入學考試的不確定性，使醫學院教育恢復正常。

大韓醫師協會對此表達正面評價，認為「至少邁出了一步」，但住院醫生是否會因此回流仍難以預測。據韓國保健福祉部統計，截至今年2月底，離開教學醫院的9272名住院醫生中，已有近6成應聘上其他醫療機構。

住院醫生團體至今仍保持同樣立場，堅持包括撤銷增招等7大訴求，可能不會因為政府態度軟化就放棄抗爭；同時，住院醫生招募一年只有兩次，保健福祉部在上半年招募結束的狀況下，目前並無追加招募的計畫，有意願者最快也要等到下半年才能申請回到教學醫院。

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另一方面，也有人不看好韓國政府這次決定。韓國重症疾病聯合會發布聲明批評政府這次決定是「只聽取醫界意見、不負責任的詐欺政策」，更加證明政府贏不了醫生的說法，認為這次決定將使醫療改革更難進行下去。

患者團體聯合會也持同樣立場，認為政府這次發布招生名額回歸增招前水準，無異於已經放棄增招政策，對「不停提供住院醫生及醫學生特別照顧的政府」表示失望。（編輯：唐佩君）1140417

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