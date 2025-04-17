緬因州拒禁跨性別運動員參加女子賽事 川普政府提告

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）川普政府今天以緬因州拒絕禁止跨性別運動員參加女子體育賽事為由，控告該州，雙方之間的衝突進一步升級。

路透社報導，訴狀指出，緬因州允許跨性別女運動員參與女子和女性運動，違反為防止性別歧視提供法律保護的「1972年教育法修正案」第九條（Title IX）。

這起訴訟列舉兩起跨性別運動員贏得女子比賽的案例，包括一名撐竿跳運動員2月贏得緬因州室內田徑錦標賽冠軍。

司法部長邦迪（Pam Bondi）今天當被問到是否值得投入司法資源，為了兩名運動員控告緬因州時回答說：「我不在乎是一個、兩個，還是100個運動員。」

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邦迪表示，司法部也正在調查明尼蘇達州和加州等其他州的跨性別問題。

緬因州州長米爾斯（Janet Mills）今天在聲明中表示，這起訴訟是總統川普試圖將其意志強加於州政府的案例之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140417