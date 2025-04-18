教宗活動力日增 延續聖週四傳統造訪監獄囚犯

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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）教宗方濟各活動力愈來愈恢復，他今天下午造訪羅馬一座監獄，給予獄友祝福鼓勵。獄中囚犯向教宗高呼「為巴勒斯坦祈禱」和「我們與你同在」，教宗也不斷以手勢致意回應。

今天是天主教復活節前夕的聖週四，教宗方濟各（Pope Francis）按照慣例來到羅馬天皇后（Regina Coeli）監獄。雖然教宗因為仍在養病，無法像過去一樣親自為囚犯舉行聖餐禮和洗腳，但教宗仍親自接見囚犯。

梵蒂岡新聞網報導，教宗表示，「我一直喜歡在聖週四來到監獄，像耶穌一樣洗腳。今年我無法做到這一點，但我想靠近你們。我為你們和你們的家人祈禱」。

教宗接見約70名不同國籍的囚犯，另有許多囚犯聚集在建築樓頂迎接教宗，他們不斷大喊「自由」、「為我們祈禱」、「為巴勒斯坦祈禱」和「我們與你同在」，教宗向獄友比「讚」手勢回應，並在上車離開時向獄友說「為我祈禱」。

教宗大約在監獄停留30分鐘，他贈送每位獄友一串玫瑰念珠與一本口袋大小的福音書。一名年輕人向教宗請求多拿一本福音書，希望獲釋後能送給妹妹；許多囚犯跪下，親吻教宗的手。

一名囚犯費爾迪南多（Ferdinando）遞給教皇一張手寫的便條，上面寫著「願天主的光芒照亮我和家人的生活，感謝教宗的到來。」教宗停下詢問其家人情況，並保證會為他祈禱。

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「探訪監獄」是教宗方濟各每年聖週四的例行活動，從教宗仍在阿根廷時就已開始這項傳統，他到羅馬就任教宗後仍持續實行。

教宗在監獄外向義大利媒體表示，「每次我進入這樣的地方，我都會問自己：為什麼是他們而不是我？」當教宗被問及如何度過復活節時，教宗簡單回應「盡我所能」（As I can）。（編輯：張芷瑄）1140418