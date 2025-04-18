義大利那不勒斯觀光纜車墜落4死1傷 總理梅洛尼致哀

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（中央社羅馬17日綜合外電報導）義大利消防員表示，南部沿海城市那不勒斯（Naples）附近今天發生纜車墜落事故，造成4人死亡、1人受傷。

綜合法新社與美聯社報導，載運觀光客自那不勒斯灣（Gulf of Naples）的斯塔比亞海堡鎮（Castellammare di Stabia）至約3公里外的費托山（Mount Faito）的纜車，今天因纜索斷裂墜落。

消防部門在社群平台Telegram發文表示：「發現4具無生命跡象的屍體，第5人受傷獲救後送往醫院。」消防部門補充說，這是最終傷亡數字。

媒體報導，載有16名乘客、靠近斯塔比亞海堡側的纜車，在纜索斷裂後墜落堅實地面；另1輛纜車則墜落在費托山懸崖上。救援工作因大霧延誤，有超過50名消防員參與救援。

那不勒斯官員狄巴里（Michele de Bari）表示，上行纜車最終墜落造成人員傷亡，下行纜車有8名遊客與1名操作員，已經疏散。

這條纜車路線在事故發生一週前才恢復開放，以瀏覽維蘇威火山（Mount Vesuvius）與那不勒斯灣（Bay of Naples,）的景色聞名。

纜車公司負責人葛瑞格里歐（Umberto de Gregorio）表示：「纜車10天前已重新開放，安全條件均符合要求。」

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他說：「今天發生的事情是一場難以想像、無法預見的悲劇。」

正在華盛頓訪問的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）透過辦公室向罹難者家屬表達「誠摯的哀悼」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140418