砲打川普 共和黨參議員穆考斯基：害怕遭報復

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國共和黨內經常批評與反對同黨總統川普的參議員穆考斯基本週透露，川普的政治報復威脅確實存在，足以讓她對公開談論川普的關稅、行政命令和削減聯邦機構開支感到焦慮。

穆考斯基（Lisa Murkowski）在她的家鄉阿拉斯加州舉行的非營利組織和部落領導人峰會上說：「我們都很害怕。」

現年67歲的穆考斯基還說：「這確實是一個重大的表態，但我們正處在一個我過去肯定沒有經歷過的時代與環境。我得說，我自己經常對發聲感到非常焦慮，因為報復是真實的。這是不對的。」

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中說：「川普唯一的報答就是為美國人民取得成功和歷史性成就。」

穆考斯基的談話記錄在「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）發布的一段影片中。她是在14日回答民眾提問時發表這番談話，提問的問題是她會對那些害怕川普及顧問推行政策變動的人說些什麼。

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穆考斯基是少數願意批評川普政策、反對其部分內閣提名人選並投票推翻川普對加拿大徵收關稅的參議院共和黨人士之一。

安克拉治每日新聞報導，穆考斯基14日批評川普政府在推行政策變更和削減政府服務方面的做法，稱其中一些方式是「非法的」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140418