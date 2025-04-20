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諾貝爾文學獎得主尤薩逝世後 經典著作西班牙熱銷

2025/4/20 17:39（4/20 17:51 更新）
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西班牙語文壇巨擘、諾貝爾文學獎得主、秘魯國寶作家尤薩 （Mario Vargas Llosa）13日逝世一週來，經典著作在西班牙再度熱銷。西班牙首都馬德里一家複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros）特別在櫥窗展出尤薩多本著作。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月20日
西班牙語文壇巨擘、諾貝爾文學獎得主、秘魯國寶作家尤薩 （Mario Vargas Llosa）13日逝世一週來，經典著作在西班牙再度熱銷。西班牙首都馬德里一家複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros）特別在櫥窗展出尤薩多本著作。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月20日
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（中央社記者胡家綺馬德里20日專電）西語文壇巨擘、諾貝爾文學獎得主、秘魯國寶作家尤薩 （Mario Vargas Llosa）逝世一週以來，西班牙各界人士包括國王夫婦與總理紛紛致哀悼念，他的經典著作也在西班牙再度熱銷。

西班牙語文學大師尤薩13日在秘魯首都利馬（Lima）家中逝世，享壽89歲。西班牙規模最大、歷史悠久的百年連鎖書店「書香之家」（Casa del Libro）擺出尤薩紀念陳列區，首都馬德里市中心深受藝文人士喜愛的複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros）也特別空出一座櫥窗陳列尤薩的多本作品。

「奧拉維德，書香酒吧」來自阿根廷的女主人賈爾松（Raquel Garzón）告訴中央社，尤薩長居馬德里多年，且長期在西班牙「國家報」（El País）撰寫專欄，與西班牙讀者距離很近，在西班牙一直以來都是暢銷作家，書籍向來屬於長賣型。

賈爾松表示，即使如此，尤薩逝世後，他的書的確在書店熱賣，尤其是文學生涯早期的經典著作，譬如1963年出版的成名作「城市與狗」（La ciudad y los perros）、1966年的「青樓」（La casa verde）和1969年的「酒吧長談」（Conversación en La Catedral）等。

此外，賈爾松指出，這週以來，尤薩的作品尤其以「平裝本」賣得最好，她推論許多讀者家中已有精裝本，特別來買「口袋書」方便攜帶閱讀。

1936年出生於秘魯的尤薩，擁有秘魯、西班牙、多明尼加共和國三重國籍，一生與西班牙有著深厚淵源與密切交集，曾在馬德里和巴塞隆納居住多年，2022年才自馬德里返回利馬居住。

尤薩於1971年在馬德里取得博士學位，1986年獲頒有西班牙諾貝爾獎美譽的「阿斯圖里亞斯親王獎」（Premios Príncipe de Asturias），1990年參選秘魯總統敗選後移居歐洲並在1993年取得西班牙國籍，1994年獲選西班牙語文神殿「西班牙皇家學院」（Real Academia Española，簡稱RAE）院士，同年獲得西班牙文學界最高榮譽「塞萬提斯獎」（Premio Cervantes），2011年甚至受西班牙國王封贈西班牙王國的「侯爵」頭銜。

尤薩在西班牙擁有廣大讀者群，西班牙讀者也對他有著深厚感情。他在2010年摘下「諾貝爾文學獎」桂冠後曾表示，他能獲獎有一部分要感謝西班牙，「將他的小說和作品推廣到世界，並獲得西班牙讀者的廣大迴響」。

尤薩逝世一週以來，主要媒體包括國家報、世界報（ El Mundo）、ABC日報、先鋒報（La Vanguardia）皆以頭版大幅報導悼念，西國文壇、學界、政壇人士也紛紛致哀。

根據ABC日報報導，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Reina Letizia）發出電報向尤薩的長子艾爾伐羅（Álvaro Vargas Llosa）致上深切慰問。國王夫婦在電報中表示，尤薩在作為小說家和散文家的漫長文學生涯中，永遠不斷地探索「個人自由的根本價值」，這源於他「自始至終都在捍衛且渴求的民主價值」。

國王夫婦引述墨西哥重量級作家「富恩特斯」（Carlos Fuentes）對尤薩的評價，指出尤薩是將「拉美小說的戲劇張力」和「歐洲小說的嚴謹結構」這2種文學傳統最優秀的部分融為一體的作家。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）在社群媒體X上貼文表示，「西班牙語文學告別了世界文學大師」，作為讀者，他對尤薩「這部巨著」致上謝意，感謝他「創作了如此多有助於我們理解自身所處時代的作品」。

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桑傑士代表西班牙政府，向尤薩的家人、朋友和全世界廣大的讀者表達沉痛的哀悼。

尤薩是全方位的作家，創作領域相當多元，不只寫小說，也寫詩歌、散文、劇本、文學評論，在西班牙「國家報」發表政治評論長達33年，著作等身，筆耕不懈，直到2023年還發表了文學生涯最後一本小說「致上我的沉默」（Le Dedico Mi Silencio，暫譯）。（編輯：陳承功）1140420

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13日逝世的西班牙語文學大師尤薩在西班牙擁有廣大讀者群，位在西班牙首都馬德里市中心的複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros），特別空出一座櫥窗陳列尤薩作品集，方便讀者和書迷懷念與選購。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月20日
13日逝世的西班牙語文學大師尤薩在西班牙擁有廣大讀者群，位在西班牙首都馬德里市中心的複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros），特別空出一座櫥窗陳列尤薩作品集，方便讀者和書迷懷念與選購。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月20日
西班牙馬德里「奧拉維德，書香酒吧」來自阿根廷的女主人告訴中央社，尤薩在西班牙是暢銷作家，書籍屬於長賣型，他13日逝世後，書籍也在書店造成熱賣，尤其是早期的經典著作，包括成名作「城市與狗」（La ciudad y los perros）、「青樓」（La casa verde）和「酒吧長談」（Conversación en La Catedral）。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月20日
西班牙馬德里「奧拉維德，書香酒吧」來自阿根廷的女主人告訴中央社，尤薩在西班牙是暢銷作家，書籍屬於長賣型，他13日逝世後，書籍也在書店造成熱賣，尤其是早期的經典著作，包括成名作「城市與狗」（La ciudad y los perros）、「青樓」（La casa verde）和「酒吧長談」（Conversación en La Catedral）。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月20日
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