華郵：美國白宮平面圖在內敏感文件遭不當分享多年

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）「華盛頓郵報」檢視政府內部紀錄後報導，前總統拜登和現任總統川普執政時期的政府官員與數以千計聯邦雇員不當分享敏感文件，甚至包括可能屬於機密的白宮平面圖。

美國總務署（GSA）職業雇員要為這次分享過多資訊負起責任，此事引發上週一起資安事件通報及調查。總務署為大部分聯邦官僚系統提供行政和技術支援，並管理政府的房地產投資組合。

紀錄顯示，雇員們不慎與整個總務署員工分享含有敏感文件的Google Drive文件夾。根據總務署線上通訊錄，員工總數超過1萬1200人。

紀錄顯示，被分享的資訊也包括白宮遊客中心擬設防爆門的細節，以及一名曾協助川普政府舉行記者會的廠商銀行帳戶資訊。

這起Google Drive事件是川普政府最新一起數位安全疏失。國安高層官員上月不慎把大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）納入一個用來討論高度敏感軍事計畫的非機密聊天群組。川普的國安顧問及其員工還用個人Gmail帳號進行政府通訊，專家認為資安防護不足。

這次的資訊過度分享事件持續至少4年，顯示川普政府和拜登政府都草率處理敏感資訊。去年特別檢察官報告發現，拜登粗心大意地把機密文件和筆記本留存在家。

華郵看到的紀錄沒有具體說明白宮東廂和西廂的平面圖、防爆門細節或銀行帳戶資訊是否屬於機密。被分享的Google Drive文件夾15個檔案中，有9個標註CUI，即「管制非機密資訊」（controlled unclassified information），根據政府規定，其意為「不構成機密標準的敏感資訊，但仍須保護」。紀錄顯示，至少10個被分享的檔案允許總務署員工檢視甚至編輯內容。

紀錄顯示，檔案分享行為至少可追溯到2021年初，即拜登剛上任之際，且延續到川普政府，最近一次是在上週。

白宮和總務署今天均未立即回覆置評要求。拜登方面也尚未回應。

紀錄顯示，2021年3月，一名總務署員工不慎將白宮東廂的「安全環境管理調查」分享給所有員工，包含東廂「藍圖」。東廂包括白宮遊客入口處和第一夫人的辦公室。

同年12月，同一名員工分享關於白宮西廂的類似報告，包括橢圓形辦公室、內閣會議室、戰情室和媒體簡報室。這名員工還不慎分享白宮遊客中心防爆門的設計施工計畫。

紀錄顯示，這些檔案多年來一直向整個總務署開放。

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曾與美國科學家聯盟（FAS）合作的安全政策分析師艾福特古德（Steven Aftergood）說，如果這些文件只是詳列白宮建築的平面圖和格局，就不會被歸為機密，但若文件包含任何「未披露的結構、通道或安全措施」，那麼就可能依據2009年一道保護國安資訊的行政命令而被列為機密。

他說：「就算這些文件沒被正式列為機密，出於顯而易見的安全考量，也該被嚴加保管。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140421