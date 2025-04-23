中美洲聖週假期事故多 逾百民眾亡萬人受傷

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市22日專電）中美洲國家2025年的聖週假期剛結束，卻留下一連串意外、急難與傷亡的沉重代價，包括交通事故、戲水溺斃、火災，甚至還有家暴和謀殺。根據各國官方最新數據統計，聖週期間總共有超過100人死亡、1萬2000人受傷送醫治療。

中美洲各國的聖週（Semana Santa）是紀念耶穌受難與復活的宗教節日，通常是每年復活節前一週，而今年聖週假期落在4月16日到4月20日。

中美洲各國如瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加、巴拿馬等，這段期間不只是宗教活動的高峰，也是重要的國定假期與旅遊旺季。但數以萬計出遊的民眾，也讓各國醫療和救難體系進入高度警戒。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，瓜國政府為因應聖週，特別成立「聖週預防國家系統」（Sinaprese）協助國內外遊客。根據統計，聖週期間就有超過14萬民眾因各種病症送醫治療，還有車禍事故造成7000人受傷，另超過4000人送醫治療，16人因戲水溺斃。

至於治安問題，也是瓜地馬拉政府一大挑戰。聖週期間光是涉及勒索、家暴和謀殺的犯罪情事被逮捕的嫌犯，就超過1200人。甚至全國還發生358起火災，比去年增加了180%，讓警消疲於奔命。

至於其他國家也是狀況不斷，「中美洲360」（CentroAmerica360）匯集各國最新統計數據。哥斯大黎加在聖週期間創下區域內最高死亡數字，共有44人喪生，多數是交通與溺水意外。此外包括交通等各項事故超過1500起，273人重傷危急，還有500多人送醫治療。

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至於宏都拉斯至少有21人死亡，其中19人死於溺水意外。另外發生180起以上的交通事故，逾260人受傷送醫。薩爾瓦多也因為交通案件造成32人死亡。至於巴拿馬情況較為穩定，雖然有超過110起火災、車禍、醫療的緊急狀況，但是巴拿馬政府並未通報人員死亡。

儘管各國政府在聖週前就持續宣導，尤其是在交通運輸及海邊戲水必須注意安全，但顯然仍無法降低因車禍和溺水導致的傷亡。「中美洲360」報導指出，聖週是中美洲國家最重要的宗教與旅遊假期之一，數百萬人次的人流移動，也帶來安全的高風險，尤其在民眾安全意識不足情況下，各國政府在醫療應變及公共安全所面臨的挑戰，越來越嚴峻。（編輯：張芷瑄）1140423