足跡隱密難尋 尼泊爾首度調查估境內雪豹近400隻

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（中央社加德滿都22日綜合外電報導）尼泊爾野生動物保護部門官員今天表示，國內首次針對易危物種雪豹進行的全國調查估計，境內約有近400隻這種行蹤隱密的大型貓科動物。

法新社報導，棲地流失、氣候變遷與盜獵行為對亞洲各地的雪豹造成嚴重衝擊。雪豹被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「易危」物種。

不過，這次調查帶來難得的好消息，證實雪豹數量落在接近先前估計範圍的最大值。

雪豹的厚實灰色毛皮上散布深色斑點，並擁有如天然雪鞋般的大爪子，不僅擅於藏匿，更難以捕捉蹤影，讓實地調查面臨挑戰。

尼泊爾國家公園與野生動物保育部（Department of National Parks and Wildlife Conservation）資深生態學家艾查里亞（Haribhadra Acharya）向法新社表示：「這是尼泊爾雪豹保育過程中的歷史性一步。」

他說：「這是我們首次憑藉研究人員付出巨大努力獲得真實數據。」

根據7個關鍵區域的動態感應攝影機和基因分析得出的結果，估計雪豹總數為397隻。

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這項調查提供了最全面的全國雪豹估計數據。雪豹也被稱為「山中幽靈」，國際自然保育聯盟先前估計其數量介於301隻至400隻之間。

由於雪豹種群密度低，且棲息於偏遠山區，因此牠們是全球研究最少的大型貓科動物之一。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140423