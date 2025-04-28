德國質疑美國媾和提議 聲援烏克蘭無須大幅讓步

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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天說，在美國總統川普向莫斯科和基輔施壓要求結束戰火之際，烏克蘭不應在川普提出的和平協議中，割讓被俄羅斯占領的所有領土。

法新社報導，佩斯托瑞斯在接受德國第一電視台（ARD）採訪時說：「當然，烏克蘭早就知道，可持續、可靠的停火或和平協議，可能涉及領土讓步。」

佩斯托瑞斯說：「但這些肯定不會...像美國總統最新提議那麼極端。」

美國尚未透露和平計畫的細節，但建議凍結前線，並接受俄羅斯對克里米亞（Crimea）的控制以換取和平。

美國Axios新聞網引述美國提交給烏克蘭官員的計畫報導，華府可能「事實上」承認俄羅斯占領烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）。

數週以來，川普在談判中看似偏袒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），但川普在26日發文表示，蒲亭最近幾天朝烏克蘭平民區發射飛彈，讓他不禁懷疑，也許蒲亭不想停戰，只是在敷衍，或許該用銀行制裁或二級制裁（secondary sanctions）等不同方式來因應。

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川普是在梵蒂岡參加天主教教宗方濟各（Pope Francis）喪禮之前，於聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不久後發表上述談話。

佩斯托瑞斯對這次會面表示歡迎，但他說：「（來自川普的）信號非常矛盾，有時非常友好，有時非常不友好，我想說的是，最終行動會說明一切。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1140428