美財長：首批與美國簽貿易協議國家 可能包含印度

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，許多美國主要貿易夥伴針對避開美國關稅已提出「非常好」的提議，首批與美國簽貿易協議的其中一國可能是印度。

貝森特告訴美國財經媒體CNBC，「我推測印度將會是首批與我們（美國）簽署貿易協議的其中一國」，並表示美國已與日本進行富含實質內容的磋商，與其他亞洲貿易夥伴的討論也進展順利。

貝森特表示：「副總統范斯（JD Vance）上週到訪印度，討論了具有實質內容的進展。我剛剛提到，與大韓民國（Republic of Korea）的磋商進展非常順利，而且我認為我們已和日本盟友進行了富含實質內容的討論。」

貝森特在今晨接受2次電視採訪，隨後接受記者訪問時說道，第一個這樣的貿易協議可能在這週或下週出爐。

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他強調，中國近來對美國部分商品豁免報復性關稅，顯示北京希望降低與華府的貿易緊張。

貝森特告訴福斯新聞頻道（Fox News），美國總統川普（Donald Trump）將「密切參與」美國和15到18個重要貿易夥伴簽訂的客製化貿易協議，但重點在於盡快談成原則性的協議。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140428