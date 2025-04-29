禁跨性別者參加女子賽事 美教育部下令賓大刪比賽紀錄

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國教育部民權辦公室今天裁定，賓州大學允許1名跨性別女性參加女子泳隊，違反教育法修正案第9條（Title IX）關於禁止性別歧視的規定，並要求該校刪除相關賽事紀錄。

路透社報導，民權辦公室（Office for Civil Rights）裁定，賓州大學（University of Pennsylvania）「允許男性參加女子校際體育賽事，並占用女性專屬設施，剝奪女性平等機會」。

賓大的跨性別女性選手湯瑪斯（Lia Thomas）贏得2022年全美大學體育聯盟（NCAA）女子500碼自由式冠軍，但民權辦公室的裁定並未提及湯瑪斯的名字。

教育部要求賓大在10天內刪除湯瑪斯的獲獎紀錄，下令該校禁止跨性別運動員加入女子運動隊，還要向「教育經驗遭性別歧視傷害」的女運動員發出道歉信。

賓大曾表示，該校恪遵常春藤盟校（Ivy League）與NCAA所有女子運動適用規則。

川普總統2月5日簽署題為「阻止男性參與女子體育」（Keeping Men Out of Women's Sports）的行政命令，宣布當局將暫停向允許跨性別女孩或女子參加女子運動隊的小學、中學和高等教育機構提供聯邦經費。

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川普政府還對賓大、加州聖荷西州立大學（San Jose State University，據傳上個賽季該校女子排球隊有1名變性球員）和麻薩諸塞州校際體育協會（Massachusetts Interscholastic Athletic Association）啟動「第9條」調查，並採取連串相關行動，包括司法部控告緬因州，以阻止跨性別者參與女子運動。

今年3月，白宮也因跨性別運動員問題，切斷向賓大提供的1億7500萬美元聯邦補助。（譯者：屈享平/核稿：施施）1140429