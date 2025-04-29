路透：川普就職百日將宣揚投資美國政績 輝達等受邀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國官員告訴路透社，逾24名企業領袖預定明天造訪白宮，參加一場名為「投資美國」（Investing in America）的活動，川普總統屆時將在活動上宣揚對美國的投資，以展現上任100天的政績。

路透社報導，輝達（Nvidia）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、現代汽車（Hyundai Motor）、豐田汽車（Toyota Motor）及軟銀集團（Softbank Group）執行長及高階主管等逾24名企業領袖預定赴白宮出席這場活動。

一名白宮官員告訴路透社，川普（Donald Trump）計劃在活動上宣揚對美國的廣泛投資，包括國防、科技、醫療保健和消費品產業及投資基金，以展現上任百日政績。

透過 Google News 追蹤中央社

川普正試圖鼓勵美國及外國企業擴大在美國的生產，同時他也對眾多國家徵收關稅，掀起全球貿易戰。航空及航太公司、汽車製造商和零售商都表達了對關稅可能影響美國製造業和銷售的擔憂。

白宮大力宣揚台積電、蘋果（Apple）及羅氏大藥廠（Roche）對美國的投資承諾，並稱這些企業「展現對本屆政府領導下的美國經濟與美元的強烈信心」。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140429