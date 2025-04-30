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傳川普親致電貝佐斯 亞馬遜列關稅成本計畫喊卡

2025/4/30 13:14
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）對商品總價旁標示有多少成本來自於關稅的計畫喊停，是「正確的做法」。

綜合法新社和路透社報導，美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）今天稍早引述知情人士的話說，這個電商網站擬在商品總價旁，標示因關稅產生的成本，讓消費者了解川普關稅如何推升商品價格。

這起消息立即引發白宮緊張，此時正值川普就職百日，政府急於為高關稅政策辯護，以回應外界對其推高美國消費者物價的批評。

多家美國媒體報導，川普為此事親自致電貝佐斯。

川普似乎證實雙方進行了談話，他對記者說，貝佐斯「非常友善」且「了不起」，還說貝佐斯「很快就解決了這個問題…他是個好人」。

亞馬遜並未完全否認酒杯新聞的報導，並在聲明中說，旗下平價購物平台Amazon Haul「曾考慮列出某些產品的進口費用」。

亞馬遜聲明還說：「此舉從未獲得批准，也不會發生。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天稍早曾告訴記者：「這是亞馬遜有敵意且政治化的行徑。當拜登政府使通膨升至40年來最高水準時，亞馬遜為何不這麼做？」

亞馬遜股價應聲下跌2%，但稍後回升，午盤略有上漲。

川普高階幕僚米勒（Stephen Miller）也對亞馬遜的計畫提出批評，他告訴福斯新聞（Fox News），亞馬遜的顧客「總是抱怨他們看不到產品來自哪裡，在哪裡製造」。

他還說：「許多美國消費者希望購買美國製造的產品。」

與川普關係友好的聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也在社群平台X發文說：「亞馬遜，別這樣啊！我本來對亞馬遜推出的關稅追蹤功能感到很興奮，這樣我就能避免買到中國製的商品了！」

川普今年1月上任後，對多數國家徵收了10%的基準關稅，並對數十個國家課徵更高額關稅，但隨後又宣布暫緩90天實施，以便進行貿易談判。

白宮也對中國徵收高額關稅，並採取其他針對特定產業的措施，促使北京對美國商品徵收報復性關稅。

川普的關稅已開始對美國企業產生影響。

物流巨擘優比速（UPS）今天表示，由於其最大客戶亞馬遜的業務大幅下滑，公司計劃今年在全球裁員2萬人。

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優比速執行長托梅（Carol Tome）表示，公司正在因應「不斷變化的貿易環境」。截至去年底，優比速擁有約49萬名員工。

在亞馬遜否認將在商品旁秀出因關稅產生的成本後，白宮並未立即置評。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140430

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