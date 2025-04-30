中方擬解除對歐洲議員制裁 稱歡迎到中國走走

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（中央社記者張淑伶上海30日電）外媒報導，中方準備解除對5名歐洲議會議員的制裁，作為促進中歐關稅談判的措施。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應說，「歡迎歐洲議會議員多到中國走走、看看」。

北京日報App（應用程式）報導，今天的中國外交部例行記者會上，郭嘉昆被問到上述相關問題時的回答，間接證實了中方將解除對這幾名歐洲議會議員的制裁。他們在2021年因批評新疆人權問題而被制裁，其中包含「友台小組」成員。

郭嘉昆表示，當前中歐關係呈現向好勢頭。今年是中國和歐盟建交50週年，雙方關係發展面臨重要機遇，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏。作為世界主要經濟體，中歐在當前形勢下共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化、便利化，將為世界經濟和全球貿易注入寶貴的穩定性和確定性。

他說，中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，「我們希望雙方相向而行、加強交往，歡迎歐洲議會議員多到中國走走、看看」。

隨著美國與全球貿易摩擦升高，北京轉向對歐盟示好，根據南德日報（SZ）22日獨家報導，中國政府計畫解除對歐洲議會人權小組，以及5名現任與前任歐洲議員的制裁。

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報導指出，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）近期多次與中國駐歐盟大使會面，協商已進入最後階段。

南德日報另引述歐盟駐中國不具名外交官指出，北京近期對歐態度明顯轉趨柔和，與過去「戰狼式外交」的強硬風格形成對比。（編輯：邱國強）1140430