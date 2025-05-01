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溫哥華汽車撞人嫌犯來自台灣？警方不願證實

2025/5/1 16:48（5/1 17:00 更新）
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加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞社區節慶活動事件。圖為當地警方28日在事發現場進行調查。（路透社）
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞社區節慶活動事件。圖為當地警方28日在事發現場進行調查。（路透社）
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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）有媒體消息指溫哥華汽車衝撞人群的嫌犯來自台灣，但也有人說他來自香港，引發兩岸網友口水罵戰。溫哥華警方不願說明嫌犯原國籍，稱「注意到網路假消息」，並強調原國籍「並非偵查重點」。

嫌犯羅凱基（Kai-ji Adam Lo，音譯）溫哥華當地時間4月26日駕駛黑色SUV衝撞菲律賓文化節拉普拉普日（Lapu Lapu Day）活動人群，造成11人死、數十人受傷，事件震驚加拿大。

事發後，許多人熱搜羅凱基背景。加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，根據羅凱基臉書說法，他來自台灣高雄。但有人發現羅凱基的哥哥Alexsander Lo去年1月遭人殺害，而Alexsander Lo臉書稱自己來自香港。

羅家的原國籍問題，在網路上沸沸揚揚，甚至有媒體或網友用聳動文字企圖激起族群對立，引起溫哥華警方關注。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣今天和溫哥華警察局代理局長等人會面，警方稱注意到網路「假消息」。

辦事處提及國籍問題造成了一些困擾，警方表示理解，但指出：「正針對嫌犯是否具有雙重國籍、擁有幾本護照等細節，與加拿大全球事務部等護照核發單位確認中，同時也針對受害人國籍身分進行指證確認中，目前無法針對媒體報導嫌犯是否來自台灣做確認。」

警方強調：「嫌犯是否來自台灣或其他國家，並非案件偵查重點（It doesn't matter）。」

雖然警方還在調查犯罪動機，可以確認的是，羅凱基有精神疾病，之前在精神病院接受治療，但院方評估他情況穩定，隨後讓他「院外休假」（extended leave），沒想到發生悲劇。

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事發前一天，羅凱基曾致電警方，聲稱有人向他的SUV扔東西。有消息指，這不是第一次了，羅凱基多次報警稱有人企圖危害他和他的車輛。4月26日晚間8時左右，羅凱基駕駛SUV衝撞菲律賓文化節現場人群。

卑詩省（British Columbia）省政府和溫哥華市府正就案件全面調查，認為心理健康隱患已成公共危機，須嚴肅處理相關問題。（編輯：陳妍君）1140501

#加拿大
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#警察局
#溫哥華
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