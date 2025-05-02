黃仁勳10年來首度調薪 年領逾15億元

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國商業媒體CNBC報導，半導體公司輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近年來從他在輝達的持股中獲得大筆美元收益，但他的薪水卻是10年來首次調升。

根據今天提交給美國證券管理委員會（SEC）的委託文件，黃仁勳的底薪調升至150萬美元（約新台幣4650萬元），較2024會計年度增加49%。

他的浮動現金薪酬也提高100萬美元，增幅達50%；股票獎酬則來到3880萬美元，總薪酬合計為4990萬美元（約新台幣15.4億元）。

文件指出，輝達薪酬委員會認為，這次調薪「在考量（與其他高階主管）底薪的內部薪酬公平性後，屬於適當措施」，且「這是黃仁勳10年來首次調升底薪」。

輝達正值蓬勃發展之際，旗下圖形處理器（GPU）替全球最先進的人工智慧（AI）模型與運算任務提供動力，使輝達躍升為全球市值最高企業之一。輝達今年2月公布，2024年會計年度營收大增114%，達1305億美元。

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輝達股價在2022年底到去年年底之間增加逾9倍。黃仁勳目前持股約3.5%，市值相當於940億美元。

輝達在文件中表示，黃仁勳2025年的薪酬也包括350萬美元的住宅安全與顧問費用和司機服務；前一年度，住宅安全和顧問費合計為220萬美元。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140502