紐時記者拍下川普遇刺子彈飛過瞬間 榮獲普立茲獎

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（中央社紐約5日綜合外電報導）「紐約時報」攝影記者米爾斯今天以1張美國總統川普去年競選時遇刺未遂子彈從頭部旁飛過瞬間的照片，贏得今年美國新聞界最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prize）突發新聞攝影獎。

福斯新聞（Fox News）報導，川普（Donald Trump）去年7月13日在賓州巴特勒（Butler）造勢活動的遇刺事件產生了不少歷史性的照片和影片，例如他在疑似耳部中彈後趴下躲避槍擊又迅速起身，並在特勤幹員護送走下舞台時握拳振臂高呼：「奮戰！奮戰！奮戰！」

而米爾斯（Doug Mills）當時也在現場拍下多張照片，其中1張成功捕捉到1枚子彈從川普頭部旁疾速飛過時在半空中的一剎那，這具代表性的一幕使他今天獲獎。

暗殺事件過後幾天，米爾斯在共和黨全國代表大會（Republican National Convention，RNC）場合接受福斯新聞台節目「美國新聞編輯室」（America's Newsroom）訪問時，分享他當時的親身經歷。

米爾斯說，川普當時在台上演講時，他剛好屈身在川普下方用廣角鏡頭拍攝。「當我聽到槍聲時，我猜我要繼續不斷按快門；接著我看到他（川普）把手伸向（耳朵），做了個痛苦的表情，並把手拿到眼前看，看到了血。之後他趴下，我心想：『老天爺，他中彈了。』」

米爾斯表示，當他發現自己拍攝到子彈從川普頭部旁呼嘯而過的畫面時，他感到「驚喜」。

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米爾斯說，槍擊案發生後他被引導到1個帳篷，心想著：「管他的，我記得事件發生時我拍了多張他（川普）的照片」。接著米爾斯開始查看照片，並立即傳回報社，他致電其中1位編輯說：「請仔細看看這些照片，這可能是接近他中槍的時刻。」

5分鐘後這位編輯打電話來告訴他：「你不會相信的，我們實際上可以看到1枚子彈在他（川普）的頭部後方飛過。」此時米爾斯心裡喊著：「喔，我的老天！」（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140506