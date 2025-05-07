邱泰源投書奧地利媒體 台灣能貢獻國際公衛合作

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（中央社記者林尚縈柏林7日專電）衛福部長邱泰源近日投書奧地利「新聞報」，說明台灣數位醫療創新可作為全球典範，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣的貢獻，讓台灣實質參與國際公共衛生合作。

奧地利「新聞報」（Die Presse）6日刊載邱泰源投書「健康：台灣能為世界提供什麼」（Gesundheit: Was Taiwan der Welt anbieten kann）。

文章指出，健康是基本人權，台灣自1995年推行全民健保以來，涵蓋率達99.9%，保障全體國民平等就醫權益，在國際醫療指標中屢受肯定。

面對高齡化社會挑戰，台灣持續推動醫療體系改革，積極發展預防醫學、長照及偏鄉遠距醫療，並以數位健康方案確保公平普及，如「健康存摺」App讓民眾即時掌握個人健康資訊，人工智慧也已運用於提升醫療效率。

文章提到，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間展現韌性，與國際共享專業經驗與醫療資源，證明台灣有能力、有意願為全球健康做出實質貢獻。

然而台灣長年遭中國打壓，持續被排除在WHO之外，既不符合國際法理，也不利於全球防疫與健康衛生合作。

邱泰源強調，台灣從未屬於中華人民共和國，聯合國第2758號決議與世界衛生大會（WHA）第25.1號決議均未提及台灣，中國片面詮釋決議將台灣排除於國際組織之外，缺乏法理依據。

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他在投書中呼籲，WHO及其會員國應秉持專業與包容精神，承認台灣的努力與貢獻，讓台灣參與世界衛生大會及各項技術性會議，攜手全球共同保障人類健康權益。

「新聞報」創刊於1848年，是奧地利歷史最悠久且具高度公信力的主流媒體之一，以深入報導國際時事與專業評論見長，在德語區具廣泛影響力。（編輯：唐佩君）1140507