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荷澳稱ICAO委員會裁定 俄要為擊落馬航MH17負責

2025/5/13 09:57
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（中央社蒙特婁12日綜合外電報導）荷蘭和澳洲政府今天分別發布聲明表示，聯合國轄下的國際民航組織（ICAO）委員會今天裁定，俄羅斯要為2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空被擊落一事負責。

這起事故造成機上298名乘客和機組員全數喪生，包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民或居民。

路透社報導，荷蘭與澳洲政府表示，ICAO委員會將在數週內研議適當的賠償形式。

馬航MH17班機於2014年7月17日從阿姆斯特丹啟程飛往吉隆坡，在烏克蘭東部上空被擊落，當時親俄分離主義分子和烏克蘭部隊正在交戰。

2022年11月，荷蘭法官在當事人缺席的情況下，判定兩名俄羅斯男子和一名烏克蘭男子在這起攻擊案中犯下謀殺罪。俄羅斯聲稱這項裁決「可恥」，且不會引渡俄國公民。

總部位於蒙特婁的ICAO未立即回覆置評要求。澳洲和荷蘭於2022年向ICAO提出此案。

荷蘭外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）透過聲明說：「這項決定是為了所有MH17班機受害者、遺屬和親友，朝確立事實、實現正義和問責邁出的重要一步。」

「這項決定也向國際社會釋出明確訊息：各國都不能違反國際法而不受責罰。」

他補充說，荷蘭和澳洲希望ICAO委員會命令俄羅斯就賠償展開談判。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說，澳洲政府樂見ICAO委員會的決定，並敦促ICAO盡速找到補救措施。

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她在聲明中說：「我們呼籲俄羅斯按照國際法要求，最終為這種可怕的暴力行動負起責任，為它糟糕透頂的行為做出賠償。」

ICAO沒有監管權力，但有道德說服力，其制定的全球飛航標準普遍為193個成員國採用。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140513

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