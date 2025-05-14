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美富二代兄弟弒親服刑35年獲減刑 可望恢復自由身

2025/5/14 15:43
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國加州富二代梅南德茲兄弟1989年在自家豪宅持霰彈槍殘殺雙親，入獄服刑35年。法官今天將他們不得假釋的無期徒刑減刑，兩人可望很快恢復自由之身。

透過串流影視平台Netflix改編的影集與一系列紀錄片與迷你劇，這對兄弟的遭遇獲得極大關注。

萊爾．梅南德茲（Lyle Menendez）和艾瑞克．梅南德茲（Erik Menendez）兄弟於1989年在位於加州比佛利山（Beverly Hills）的豪宅中射殺父母，因此被判終身監禁且不得假釋。當年的審判轟動全美，並登上全球媒體頭條。

綜合法新社和路透社報導，兄弟倆今天在洛杉磯一場氣氛激動的庭審中對1989年弒親案負起全責。

法官傑西克（Michael Jesic）表示，他確實認為，過去35年他們做的已經夠多了，有一天應該要能得到機會重獲自由。

傑西克將兩人刑期從原先不得假釋的無期徒刑減為50年至無期徒刑，而從兩人已服刑的時間來看，代表他們已符合聲請假釋資格，相關庭審預定下個月舉行。

這對兄弟用了兩年時間尋求減刑，期間獲得金卡戴珊（Kim Kardashian）等名人聲援，而串流影視平台Netflix根據他們的故事改編的熱門影集「怪物：梅內德斯弒親兄弟檔」（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story），也讓社會上支持他們的聲勢大增。

在這兩人數十年的牢獄生涯中，社會風氣的改變和人們對性虐待認識的增加，幫助他們提升到了接近文化偶像的地位，而此一地位又透過一系列劇情式紀錄片和電視迷你劇得到了鞏固。

梅南德茲兄弟的審判於1990年代轟動全美，檢方指控他們在比佛利山豪宅中殺害雙親荷塞（Jose Menendez）與凱蒂（Kitty Menendez），目的是為了奪取巨額家產。

兄弟倆在設下不在場證明並試圖掩蓋行蹤後，以霰彈槍向父親荷塞開5槍，包括擊中膝蓋。母親凱蒂則在絕望中試圖爬離凶手時，遭霰彈槍擊中身亡。

梅南德茲兄弟起初謊稱父母遭黑手黨殺害，後來幾個月裡又數度改變說詞。

當年18歲的艾瑞克．梅南德茲最終在與心理治療師的對話中坦承犯案。

兄弟倆聲稱自己是在飽受暴虐的父親多年精神和性虐待下，出於自衛才痛下毒手。

現年57歲的萊爾．梅南德茲今天透過視訊連線，在庭審中坦承自己殺害雙親。

根據當時在法庭上的記者說法，萊爾．梅南德茲表示：「我對我所有的選擇負起全責…包括用槍指著我的父母、重新填彈、逃走並藏匿行蹤，且竭盡所能試圖脫身。」

54歲的艾瑞克．梅南德茲則在庭審中表示，他錯在擅自動用私刑，還說自己的行為殘忍又懦弱。

他說：「我沒有藉口，也沒有正當理由。我要負起全責。我找上哥哥求助，說服他說我們逃不掉。」

「我對我的雙親開了5槍，還跑去拿更多彈藥。我對警方和家人說謊，我真的很抱歉。」

兄弟倆的家人稍早已向法官請求寬恕，並陳述兩人在獄中的工作，包括協助照顧生命垂危受刑人。

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他們的表親巴拉特（Anamaria Baralt）在庭審中表示，兩人已洗心革面，贏得自己的自由。

她說：「我們認為35年已經夠了。我們全家人都已經原諒他們。他們應該得到重生的機會。」（譯者：李佩珊/核稿：徐崇哲）1140514

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#黑手黨
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