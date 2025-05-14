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聯合國稱俄須為2014馬航遭擊落負責 克宮批有成見

2025/5/14 16:05
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）聯合國轄下國際民航組織（ICAO）的航空理事會裁定俄羅斯應為2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空被擊落一事負責，克里姆林宮今天駁斥裁決，稱其帶有成見。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們的立場眾所周知，你知道，俄羅斯不是參與此次事件調查的國家，所以我們不接受任何有偏見的結論。」

俄羅斯外交部對該裁決表示譴責。

俄羅斯外交部在官網表示：「俄羅斯不會認同航空理事會的決定。這是不合法的。」

俄羅斯外交部表示，2014年那起事件「罪魁禍首」，是當時正在烏東頓巴斯（Donbas）與俄羅斯資助的分離主義分子作戰的基輔烏克蘭政府。俄國表示，烏克蘭那些行動是「假借打擊恐怖主義名義」進行。

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馬航MH17班機2014年7月17日從阿姆斯特丹啟程飛往吉隆坡，在烏克蘭東部上空被擊落，當時親俄分離主義分子和烏克蘭部隊正在交戰。

2022年11月，荷蘭法官在當事人缺席的情況下，判定兩名俄羅斯男子和一名烏克蘭男子在這起攻擊案中犯下謀殺罪。俄羅斯聲稱這項裁決「可恥」，且不會引渡俄國公民。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140514

培斯科夫
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