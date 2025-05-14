美智庫專家：韓國應說服中國 不攻擊台灣

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）美國智庫韓國經濟研究所（KEI）局長金艾倫在當地時間13日舉行的記者座談會中表示，韓國越來越難在台灣有事時不受影響，韓國政府應為避免戰事發生，透過外交方式嘗試說服中國不要在台海引起紛爭。

韓聯社報導，金艾倫（Ellen Kim）指出，韓國位於重要的戰略地緣位置上，比起考慮如何在台灣有事時避免介入，更應該做的是明確傳達「台灣紛爭對中國影響不好」的訊息。

金艾倫說，「從烏克蘭問題就能看出，歐洲發生的事情也會影響到印太地區」，韓國也應該思考該如何應對台灣發生緊急狀態的情形。

她也提到，美國情報機關認為中國國家主席習近平指示軍方在2027年前做好攻擊台灣的準備。金艾倫分析，韓國雖然不希望涉入台灣問題，但因為韓國有駐韓美軍，若駐韓美軍前往台灣支援，可能被中方視為「威脅」，韓國自然而然也會牽涉其中。

部分韓媒將這次專家的分析與共同民主黨總統候選人李在明過去的「謝謝」發言聯想在一起。李在明去年曾就台海問題表示「只要向中國說謝謝、向台灣說謝謝，跟其他國家好好相處就好，台灣跟中國要不要吵架跟我們有什麼關係」。

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李在明13日進行競選活動時再次提起這次發言，反問「我說錯什麼了嗎」，並表示基於國家利益，應該與中國、俄羅斯也維持良好關係。對此，與李在明共同角逐總統大位的執政黨國民力量候選人金文洙批評，這樣「親中反美、親北（韓）反大韓民國」的立場是不對的。

美國智庫─韓國經濟研究所設立於1982年，總部位於華府，該智庫致力於促進美國社會對韓國的了解，拓展美韓安保同盟及在經濟、政治、文化等方面的合作。（編輯：高照芬）1140514