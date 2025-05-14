川普稱沙國將對美投資1兆美元 遠高於白宮披露金額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天飛抵沙烏地阿拉伯，展開4天的中東訪問行程，他宣稱沙國將對美國投資1兆美元（約新台幣30兆4500億元），遠高於白宮先前新聞稿披露的金額。

彭博（Bloomberg News）報導，為了與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）鞏固關係，川普將沙烏地阿拉伯當作重返白宮後首次海外出訪的第一站。他這次出訪有眾多美國知名企業執行長隨行。

川普在沙烏地阿拉伯－美國投資論壇上表示：「看看以前那些總統，他們有時幾年都拉不到1兆美元（投資），而我們基本上用兩個月就做到了。」

沙國實質領導人穆罕默德．沙爾曼最初承諾4年內對美投資和貿易規模擴大至6000億美元，這個數目與白宮新聞稿中披露的內容一致。

但川普顯然並不滿足。他在出訪前多次表示，希望沙國將投資額「湊整數」到1兆美元。

官方尚未披露具體細節，目前也不清楚數字差異主要呈現在哪些方面。這些承諾實際上的執行程度同樣面臨質疑，因為1兆美元幾乎等同於沙國的國內生產毛額（GDP）。

穆罕默德．沙爾曼允諾，將努力推動沙國對美投資達到川普提出的目標。

川普對吸引外國直接投資的高度關注並非偶然。從房地產起家的他喜歡用做交易的方式達成經濟協議，並自詡為「美國首席談判者」。

透過 Google News 追蹤中央社

受邀在沙國首都利雅德（Riyadh）迎接川普的沙國作家兼分析師西哈比（Ali Shihabi）表示，不應僅看投資金額本身，而應關注更廣泛的戰略意義。

西哈比受訪時說：「（川普）這次訪問凸顯兩國關係的穩固，並透過在經濟、政治和安全領域持續擴展的聯繫網路，進一步為這種關係提供支撐。」（編輯：陳昱婷、洪啓原）1140514