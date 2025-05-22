北韓軍艦下水「重大事故」 金正恩斥犯罪行為

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（中央社首爾22日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓一艘新海軍驅逐艦發生「重大事故」，領導人金正恩表示這是「犯罪行為」。

法新社和路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓東部港市清津（Chongjin）昨天舉行的5000噸級驅逐艦下水儀式發生「重大事故」。

報導說，金正恩見到整個過程，將這起事故歸咎於「指揮上缺乏經驗及操作上疏忽」，導致「軍艦底部部分區域壓壞」。報導還說，這起事故「破壞了軍艦的平衡」。

金正恩斥責這「全是疏忽導致的犯罪行為」，警告「無法容許」此事發生，並下令在6月勞動黨中央委員會全體會議前修復這艘軍艦。

金正恩表示，相關官員出現「不負責任的錯誤」，6月的會議將「處理」此事。

北韓4月曾公開展示另一艘5000噸級驅逐艦，這艘軍艦是以已故的北韓抗日戰士崔賢（Choe Hyon）名字命名。

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北韓官媒當時發布的影像顯示，金正恩偕同女兒金朱愛（Kim Ju Ae）出席下水儀式，許多專家認為她很可能成為金正恩接班人。

北韓聲稱這艘驅逐艦配備「最強大武器」，「將在明年初投入運作」。部分分析家指出，這艘軍艦可能配備短程戰術核子飛彈，不過北韓尚未證實具備將核彈頭微型化的能力。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140522