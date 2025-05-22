以色列領袖譴責華府槍案 稱以美將團結捍衛人民

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（中央社耶路撒冷/特拉維夫22日綜合外電報導）美國華府昨天晚間發生槍案，造成2名以色列駐美國大使館職員身亡，以色列總統赫佐格今天對此表示「深感震驚」，稱以色列和美國將「團結捍衛我們的人民」。

華府西北區的首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外昨晚驚傳槍響，造成兩名以色列駐美大使館人員喪命，涉案犯嫌已落網，且在拘留期間高喊「解放巴勒斯坦」。警方表示，犯嫌是來自芝加哥的30歲男子羅德里格斯（Elias Rodriguez）。

法新社報導，赫佐格（Isaac Herzog）表示：「這起可鄙的仇恨與反猶主義行動奪走了兩名以色列大使館年輕員工的生命…美國和以色列將團結一心，捍衛我們的人民與共同價值。恐怖與仇恨無法擊倒我們。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）表示，「以色列不會向恐怖主義屈服」。

薩爾在社群媒體X上發布聲明表示：「今天早上傳來可怕消息，發生了令人震驚的恐怖攻擊，兩名以色列駐華府大使館人員遭到殺害。」

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美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡對這起「駭人且帶有反猶太色彩」的槍擊事件深感震驚。

尼坦雅胡表示，他已指示全球以色列使團駐所加強維安措施。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140522