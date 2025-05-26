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馬克宏訪越南下專機疑遭夫人推臉 總統府否認兩人爭執

2025/5/26 20:10
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（中央社河內26日綜合外電報導）法國總統馬克宏與第一夫人碧姬．馬克宏昨晚飛抵越南，準備今天進行國是訪問。兩人正要走出專機時，碧姬似乎推了馬克宏的臉。法國總統府今天出面淡化這件事，否認總統伉儷發生爭執。

路透社報導，一段影片內容顯示，馬克宏（Emmanuel Macron）正要走下總統專機，碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）似乎推了他的臉，導致馬克宏後退一步，他回神後向專機樓梯下方的鏡頭揮手致意。

碧姬．馬克宏在專機內待了一下，不讓任何人看見她的肢體語言，隨後與馬克宏一起走下樓梯。

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法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）一名官員淡化這個尷尬的時刻，否認2007年結縭至今的總統伉儷發生爭執。他說：「這是總統伉儷在這趟訪問展開前的最後一次放鬆時刻，他們笑了。那是親密的時刻。」

這是馬克宏首次正式訪問越南，也是接近10年來首位法國總統赴越南進行國是訪問，目標是提升法國對越南的影響力。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140526

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