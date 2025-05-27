北韓批美國「金穹」計畫：恐使太空淪潛在核戰場

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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，平壤當局抨擊美國總統川普的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫，稱這項計畫為「非常危險」的威脅，意將太空武器化。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部發布備忘錄，稱這套系統是「非常危險的『威脅性倡議』，目的是脅迫核武國家的戰略安全」。

綜合法新社和路透社報導，川普5月20日宣布金穹飛彈防禦計畫的負責人，並說這項雄心萬丈、耗資估1750億美元的計畫「對我國的成功乃至生存至關重要」。

根據分析家說法，這項倡議面臨重大技術和政治挑戰，且可能所費不貲。

北韓中央通信社表示，核武國北韓透過備忘錄指控美國「不顧一切採取行動來將外太空軍事化」。

備忘錄補充表示：「美國打造新飛彈防禦系統的計畫，是引發全球核子與太空軍備競賽的根本原因，因這項計畫激發核武國家的安全疑慮，並使外太空淪為潛在的核戰場。」

根據北韓中央通信社報導，金穹計畫是「典型『美國優先』（America first）產物，是自以為是、傲慢、獨斷專橫且恣意妄為作風的最高境界，且是外太空核戰的可能局面」。

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金穹計畫的目標，是透過部署數以百計繞行地球的衛星，搭載精密感測器與攔截器，在敵方飛彈從諸如中國、伊朗、北韓或俄羅斯等國發射升空後予以擊落。

中國也對這項計畫表達強烈反對，指控美國破壞全球穩定。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1140527