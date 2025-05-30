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亞太裔傳統月肯定台美人貢獻 44民選官員發聲破紀錄

2025/5/30 08:40（5/30 08:51 更新）
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台灣人公共事務會德州中部分會成員日前與當地台美人社群齊聚奧斯汀市政府，共同慶祝台美人傳統週並推廣台灣文化。（台灣人公共事務會提供） 中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年5月30日
台灣人公共事務會德州中部分會成員日前與當地台美人社群齊聚奧斯汀市政府，共同慶祝台美人傳統週並推廣台灣文化。（台灣人公共事務會提供） 中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年5月30日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）每年5月為美國「亞太裔傳統月」，其中「台美人傳統週」於11日至18日舉行。台灣人公共事務會今天表示，全美共有44位跨黨派的民選官員發布公告或祝賀信函，肯定台美人對美國社會與發展的重大貢獻，人數打破歷年紀錄。

倡議團體台灣人公共事務會（FAPA）晚間發布新聞稿指出，自1999年前總統柯林頓（Bill Clinton）將母親節後的一週指定為台美人傳統週以來，台美人社群年年攜手合作，向美國社會各界分享其深厚且多元的文化傳承。

20多年來，FAPA及其全美超過40個分會，持續積極推動各地政府發布正式公告，以表彰台美人對美國多元社會與繁榮發展所做出的重大貢獻。

今年也不例外，FAPA再度發起全國性倡議行動，成功促成多位州長、市鎮長與郡長發布「台美人傳統週」公告，並獲得多位美國國會議員發函表達支持與肯定。

FAPA指出，今年的倡議成果創下歷年新高，全美共有44位民選官員發布公告或祝賀信函，包括6位州長、1位州參議院議長、19位市鎮長、4位郡長、1位市議員、8位聯邦眾議員、以及5位聯邦參議員。

在祝賀信中，甫訪台的聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）寫道：「從最早期的移民到今日在商業、教育與公共服務領域的領袖們，台美人始終展現出堅韌與創新的精神。」

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，很榮幸能慶祝台美人社群在美國的悠久歷史，並表彰FAPA及其領導團隊與全體會員所做出重要且深具影響力的貢獻。」

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）感謝台美人社群展現其文化傳統，並提升社會大眾對台美人歷史的認識。密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）也指出，台美人對密西根州各地做出了無數貢獻，讓密州更加繁榮與強盛。

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「『台美人傳統週』不僅是我們慶祝文化根源、緬懷移民家庭故事的重要時刻，也是向美國大眾分享台灣豐富多元文化的珍貴契機」，FAPA總會會長林素梅說。

她表示，透過這樣的活動，不僅強化台美人自身的族群認同，也為美國多元社會注入更多理解與凝聚的力量。（編輯：陳承功）1140530

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