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台日觀光高峰論壇 周永暉宣布100億元打造微笑南灣計畫

2025/5/30 10:19（5/30 10:31 更新）
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第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，與會嘉賓合影。交通部觀光署長周永暉在會中宣布，將在2030年之前投入100億元打造「微笑南灣」，創造北客南送的旅遊效益。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月30日
第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，與會嘉賓合影。交通部觀光署長周永暉在會中宣布，將在2030年之前投入100億元打造「微笑南灣」，創造北客南送的旅遊效益。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月30日
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（中央社記者戴雅真米子30日專電）第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，交通部觀光署長周永暉宣布，將在2030年之前投入100億元打造「微笑南灣」，創造北客南送的旅遊效益，也利用舉辦觀光論壇的機會與日本人分享，「台灣其實有很多新景點，不再只有九份」。

台日觀光高峰論壇上午舉行意見交流會，駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、日台觀光推進協議會會長菰田正信、觀光廳參與田端浩等人與會。

周永暉在致詞時表示，「利用機會跟大家報告，台灣觀光品牌將推動一項重要計畫。邁向2030年，台灣將再投入100億，希望能夠打造微笑南台灣」。他表示，這項計畫將在北迴歸線以南微笑曲線，形塑更多觀光景點。

周永暉受訪表示，觀光署提出2030年計畫，希望打造台灣的新觀光亮點，以北迴歸線為主，從嘉義阿里山往南走，一路到屏東、台東、花蓮，還有同樣在北迴歸線上的澎湖，希望把幾個重要景點串接起來。像是在歐亞板塊與菲律賓板塊的交界的玉里，也是玉富自行車道的起始站，希望能夠在這裡打造一個新亮點，預計投入3億元。

他表示，在台南，希望能把曾文水庫的水庫資源、溫泉，結合八田與一紀念館，打造山海圳步道，並在步道入口打造「山海圳遊客中心」，這也將是一個重要亮點， 預算大概也是3億。此外，計畫中還包括了墾丁，希望能夠進行「墾丁再造」，讓墾丁提供更好、更舒適的服務設施。

周永暉表示，這項計畫已經向交通部報告並獲得支持，目前正在審議中，正式計畫將由行政院核定。

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周永暉指出，疫情後有幾個國家的觀光快速復甦，原因包括他們在疫情期間做了一連串整備，創造新亮點，像是韓國的Blueline（釜山海雲台藍線公園）就打造出新亮點，吸引許多外國人到訪。「讓景點變成亮點」，觀光署有責任大力推動。

他表示，藉由台日觀光高峰論壇的機會，也希望跟日本人分享，台灣其實有很多新的景點，不再是只有九份，希望有更多地方讓大家去。（編輯：陳承功）1140530

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