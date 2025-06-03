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菲律賓年輕人染HIV激增最小12歲 擬宣布緊急狀態

2025/6/3 17:34
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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓年輕族群的人類免疫缺乏病毒（HIV）病例，於今年前3個月激增500%，最年輕新增患者僅12歲，菲律賓衛生部建議宣布「全國公共醫療緊急狀態」。

菲律賓衛生部長荷博沙（Teodoro Herbosa）今天發布影片說，菲律賓今年1月至3月間，15歲至25歲族群的HIV病例增幅達500%，但未提供詳細數字。

荷博沙補充，這段期間最年輕的病例是1名12歲女童，來自巴拉旺省（Palawan），經由性行為感染。

菲律賓於1984年發現首例HIV病患，衛生部資料顯示，從1984年1月至今年3月，全菲律賓約有14萬8800個確診HIV病例，其中9221人已經死亡。

今年第1季則通報5101個新增病例，相當於每天56人確診，高於去年同期的3409例，其中95%為男性、5%為女性，年齡中線為27歲。

荷博沙說，菲律賓的HIV新增病例數字已是西太平洋地區最高，有必要宣布HIV全國公共醫療緊急狀態，以動員所有政府部門、整個社會，共同努力降低新增病例數字。

菲律賓衛生部發言人多明哥（Albert Domingo）說，社群媒體以及交友軟體的盛行，導致年輕人輕易尋得性伴侶，助長了HIV的散播。

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菲律賓衛生部估計，截至今年底，菲律賓HIV病患將增至25萬2800人，呼籲高風險族群應接受HIV檢測、採取保護措施，若有需要應接受抗逆轉錄病毒治療。

今年2月，美國川普政府宣布中止向菲律賓提供抗HIV補助，菲律賓跨性別健康宣導團體「愛自己」（LoveYourself）3月時告訴中央社，至少有13家接受援助的社區型HIV防治中心或診所因此而關閉。（編輯：唐聲揚）1140603

#HIV
#菲律賓
#荷博沙
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