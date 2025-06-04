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越南撤銷二孩政策 盼扭轉連年下滑生育率

2025/6/4 13:40
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（中央社河內4日綜合外電報導）越南為力拚逆轉持續下滑的生育率，官媒今天報導指出，共產政府已取消長久以來的二孩政策。

法新社引述越南通訊社（Vietnam News Agency）報導指出，「生多生少」現在由夫妻決定，一改政府1988年頒布的二孩政策。

越南衛生部今年的數據顯示，國內生育率連3年創新低，去年更跌到僅1.91%，低於維持穩定人口結構的人口替代率。

越南2021年生育率2.11%，之後一路下滑，2022年為2.01%，2023年1.96%。

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這種趨勢在都市化、經濟發達的地區最為明顯，尤其是河內（Hanoi）和胡志明市（Ho Chi Minh City）等生活費用不斷上漲的大城市。

22歲陳姓辦公室職員告訴法新社說，政府的規定對她來說影響不大，因為她根本沒打算生孩子。她說：「雖然我是亞洲人，亞洲社會認定女人就應該結婚生子，但養育孩子的成本實在太高了。」 （譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140604

#生育率
#越南
#亞洲
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