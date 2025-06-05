美加速移民執法 倡議者聲援遭拘留父親嘆撕裂家庭

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（中央社記者張欣瑜舊金山4日專電）美國總統川普上任後對移民問題採取強硬立場，一名20多年前從墨西哥移居美國加州的男子近日在舊金山移民法庭無預警遭到拘留，妻子接受媒體訪問時形容現在日子非常煎熬，倡議者抨擊政府撕裂家庭，在網上發起募款和抗議。

美國移民暨海關執法局（ICE）今天在矽谷大城聖荷西（San Jose）一所超市外逮捕一批人士。美國國家廣播公司灣區頻道（NBC Bay Area）指出，這是連日執法行動中的最新一波，據官員表示，遭拘留人士日前已收到遣返令，但未依規定配合執行。

川普（Donald Trump）上任後對移民問題採取強硬立場，加州也不時傳出拘捕行動。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天報導，執法範圍似乎正逐步擴大。現年46歲的男子羅培茲（Miguel Angel Lopez）是一名擁有社會安全碼，過去也持有工作許可的酒莊機械維修工人，但該許可在疫情期間過期，相關法律程序仍在進行中。

上週，羅培茲到舊金山移民法庭參加例行約談後，與另外3名移民一同遭美國移民暨海關執法局拘留。他是3名子女的父親，並收養了妻子妹妹的2名女兒，肩負一家家計。

倡議團體事後出面譴責此舉，並指出這是首次有移民在依法出席移民法庭聽證時遭到拘留，誓言發動抗議。美國政府日前表示將優先遣返有犯罪紀錄的無證移民，但倡議人士認為，許多遭到拘留的人士並無犯罪背景，且正在申請合法身分或尋求庇護。

羅培茲妻子蘿莎（Rosa Lopez）告訴舊金山紀事報，丈夫18歲時從墨西哥移居美國，在加州利佛摩（Livermore）一間酒莊已工作9年，負責維修收成和釀酒的設備。

蘿莎表示，家中其他成員都是美國公民，丈夫正積極取得合法身分。

美國移民暨海關執法局未回應置評請求。

羅培茲被帶走後曾致電妻子，表示自己將被送往3小時車程外的一處拘留中心，並請蘿莎聯繫律師，他不清楚為何在連續17年配合法庭出席聽證的情況下突然遭到拘留。

「這段時間真的很難熬，我們從來沒有分開過，這對我們長子來說特別難受，因為他跟爸爸感情非常好。」蘿莎難過地說，這段期間，多虧小兒子的學校出面協助，猶如天使；社區成員也幫忙向地方官員反映，並成立募款專頁以期能應付龐大訴訟費用。

截至4日晚間，GoFundMe網頁已募得近3萬美元（約新台幣90萬元）。

社區成員並於利佛摩市中心發起抗議活動，呼籲釋放羅培茲。其中一名成員布朗（Laura Bertoli Brown）說，羅培茲在大家心中是一位好人，呼籲官員重新審視案件。

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布朗並情緒激動地表示，「你們在撕裂家庭，這是在對那些納稅、守法的好人下手。」

目前羅培茲一案尚不明朗。他的律師表示，案情似乎朝向驅逐出境的方向發展。布朗表示，社區成員、倡議團體會陪羅培茲一家持續採取行動，不希望遣返的悲劇發生。（編輯：田瑞華）1140605