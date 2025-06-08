世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）來自全球各地的LGBTQ人士及支持者今天遊行走上美國華府街頭，在歡慶「世界驕傲節」的同時，也對總統川普削減LGBTQ權利的行為表示抗議，現場湧現彩虹旗海。

身穿彩虹連身裝的46歲藝術家兼教師佛洛里希（Amy Froelich）表示：「我們必須讓這個政府知道，我們是團結的，我們不會被打垮。」

佛洛里希與妻子並肩坐在遊行起點附近的綠色椅子上，說道：「我們必須成為我們兄弟姊妹及跨性別族群的盟友。」

她說：「我們一直以來努力爭取的所有法律與保障，現正一一被撤銷。」

綜合法新社與路透社報導，世界驕傲節（WorldPride）是一場全球輪流舉辦的盛會，目的在於推動全球LGBTQ平權。今年活動在與白宮近在咫尺的美國首都華盛頓舉行，而現任總統川普似乎有意削弱這個族群多年來爭取到的權利。

數以千計民眾湧上街頭，有的沿著遊行路線前行，有的則聚集在美國國會大廈前的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）參加慶祝活動。遊行主辦單位和華府警方皆未對人數作出估算。

川普自今年1月重返白宮以來，便發布一連串行政命令限縮跨性別者權利，包括就任首日便宣布聯邦政府只承認男性與女性兩種性別、禁止跨性別人士服役，並撤銷保障LGBTQ+族群的反歧視政策，作為廢除「多元、平等、共融」（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）措施的一環。

以美劇「勁爆女子監獄」（Orange is the New Black）中的角色而廣為人知的美國跨性別女星拉維恩考克斯（Laverne Cox）在遊行起點對群眾發表談話。

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她說：「我知道我一定要來這裡，和大家聚在一起，因為你們給我好多希望。我對我們的政府毫無信心…但我對你們有信心。」

明天，一場更具政治意味的集會和遊行將在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）舉行，這裡是民權運動聖地，已故美國非裔民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）1963年曾在此發表著名的「我有一個夢」（I Have a Dream）演說。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140608