巴西中國簽署AI合作協議 促進技術發展

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西與中國近期簽署了加強在人工智慧領域雙邊合作的備忘錄，有專家指出，人工智慧（AI）的使用須遵守責任和道德原則。

根據巴西工商發展服務部資訊，這項協議重點是解決與AI相關的風險和培訓專業人員，及大型語言模型和多模態系統訓練合作，促進大學、研究中心的學術和技術交流，預計投資額為230億巴西幣（約新台幣1238億元）。

協議的初始有效期為3年，可再續訂，巴西政府盼此次合作有助加速國內工業數位化，並促進先進技術在各個領域的運用，對公共政策的制定和實施產生相關影響。

巴西數位化轉型專家卡巴友（Fabiano Carvalho）指出，在公共部門採用人工智慧可以幫助提高工作效率，但軟體開發必須遵守公平、透明和問責機制的道德法律原則，確保這項技術不會損害公民利益。

卡巴友強調，公私營組織都需要制定隱私政策，明確說明將收集哪些數據及如何使用數據，同時要持續監督行動，隨時改進並防止AI自動採取可能加深不平等的偏見措施。

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卡巴友表示，為克服數據保護程序等問題，投資技術現代化、員工培訓並制定明確數據保護政策至關重要，才能促進注重隱私和資訊安全的組織文化。

根據巴西工商發展服務部，政府希望透過AI尋求實現公共服務現代化，促進社會包容、消除不平等和勞工就業，在這種情況下，AI不僅是一種技術工具，且是一種社會和經濟轉型的手段。（編輯：張芷瑄）1140610