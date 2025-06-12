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前好萊塢製片哈維溫斯坦性侵案再審 三指控一有罪

2025/6/12 11:57（6/12 12:26 更新）
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前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（圖）10日在美國紐約曼哈頓法院出庭。（路透社）
前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（圖）10日在美國紐約曼哈頓法院出庭。（路透社）
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（中央社紐約11日綜合外電報導）前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）今天在法院再審中被判一案性侵罪成立，其他一案罪名不成立。另陪審團聽取所謂受害者的證詞後，仍在考慮性侵罪的指控。

法新社報導，哈維溫斯坦遭控強暴曼恩（Jessica Mann）與性侵海利（Miriam Haley）案重新審判，加上性侵前模特兒索科拉（Kaja Sokola）的新指控。

今天在曼哈頓法院緊張的審判過程中，他被判新指控不成立。

7名女性和5名男性組成的陪審團主席宣讀對海利一案的判決時說：「有罪。」

當被問及對曼恩一案判決時，這名陪審團主席搖搖頭，另針對索科拉案的判決則說：「無罪。」

哈維溫斯坦面無表情地坐在輪椅上，穿著深色西裝，一如他在這6週聆訊時的反應。

但後來，73歲的哈維溫斯坦被推出法庭時，似乎嘟囔著「不正確」。

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判決結果公布後，海利告訴記者，辯方「羞辱受害者並故意歪曲事實的行為令人精疲力竭，他們有時候很沒人性」。

「但今天的判決給了我希望，希望人們對性暴力有新的認識，『完美受害者』的迷思正在逐漸消退。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140612

#哈維溫斯坦
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