貿易戰火暫歇 中國放行逾百美國豬肉家禽工廠

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（中央社台北14日電）路透社報導，中國海關總署更新產品清單，新增106家美國豬肉、禽肉企業於這個星期四（12日）起生產、符合要求的肉類產品出口至中國。

據路透社13日的報導，中國海關12日公布了這項批准。此前，美中兩大經濟體針對上月在日內瓦會談中達成的貿易休戰框架達成一致，經貿重回正軌。

今年3月美國以芬太尼（fantanyl）議題為由對中國加徵共20%的關稅。作為反制，中國除了對雞肉、小麥、高粱等價值達210億美元的美國農產品加徵最高15%的報復性關稅，並取消了逾千家美國肉品工廠出口至中國的資格，這些工廠是依據2020年美中第一階段貿易協議獲得授權出口中國。

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路透社引述中國海關資料說，新批准的工廠包括23家豬肉加工廠和83家家禽加工廠。

報導說，據美國總統川普第一任期促成的2020年「第一階段」貿易協議，數百家美國肉類加工廠獲得進入中國的資格，但許多工廠在今年稍早時失去了資格；而豬肉和家禽加工廠的註冊雖已獲續期，但牛肉加工廠的註冊仍被列為「已過期」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140614