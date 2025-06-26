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復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年
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尼坦雅胡涉貪案 川普批政治迫害籲免除其刑責

2025/6/26 11:39
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普今天對以色列總理、盟友尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）長期纏訟的貪腐案審判發表意見，呼籲以色列在與伊朗衝突後，應讓這位「偉大的戰時總理」免除刑責。

綜合法新社和路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「對一位為以色列做出如此巨大貢獻的人進行『政治迫害』，讓我難以想像。」

川普本身也面臨一系列刑事指控和定罪，他認為這些都是出於政治動機。川普說，他「剛剛得知比比（尼坦雅胡的暱稱）週一（23日）被傳喚出庭」。

川普表示：「比比和我才剛一起走過地獄，對抗以色列強硬且聰明的宿敵伊朗。比比對這塊非凡聖地的愛，無比深刻、敏銳且堅定」。

川普說：「比比‧尼坦雅胡的審判應該立即取消，否則就應該赦免這位偉大的英雄。」

由於發生加薩戰爭以及後來的黎巴嫩衝突，2020年5月以來，尼坦雅胡的審判在他要求下已多次延期。

在第一起案件中，尼坦雅胡和他的妻子薩拉（Sara）被控收受億萬富豪餽贈價值超過26萬美元的奢侈品，例如雪茄、珠寶和香檳，以換取政治回報。

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另外兩起案件則指控尼坦雅胡試圖與兩家以色列媒體進行談判，以獲得對其有利的報導。尼坦雅胡否認有任何不當行為。

川普在社群媒體上發文說：「是美國拯救了以色列，現在，美國將拯救尼坦雅胡。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140626

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