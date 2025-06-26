鴻海電動巴士將供應三菱Fuso 協議近拍板

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（中央社東京26日綜合外電報導）「日本經濟新聞」今天引述消息人士報導，鴻海供應電動巴士給日本商用車製造商三菱Fuso卡客車（Mitsubishi Fuso Truck and Bus）的協議接近拍板。

報導指出，由戴姆勒卡車（Daimler Truck）持有的三菱Fuso計劃以自有品牌銷售由鴻海開發的Model T巴士與Model U小巴。

根據報導，三菱Fuso和鴻海正尋求成立一家新公司來管理這些電動巴士業務。

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鴻海在4月的簡報中表示，計劃於2027年在日本推出Model T與Model U電動巴士。

鴻海未立即回應路透社的置評請求。戴姆勒卡車拒絕對此報導置評。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140626