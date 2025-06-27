美國計劃生育協會再受挫 最高法院裁決各州可切斷資金

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦最高法院今天裁決，各州可禁止「計劃生育協會」（Planned Parenthood）因避孕、癌症篩檢等醫療服務，而獲得低收入戶公營保險「醫療補助」（Medicaid）的資金。

美聯社報導，計劃生育協會是全美最大的墮胎服務提供組織，最高法院以6比3票數做出的這項裁決，雖未直接涉及墮胎，然而共和黨正支持推動全美停止資助該協會。

最高法院目前有6名保守派大法官，占多數，另外3名大法官為自由派。法新社報導，這次投下反對票的都是自由派大法官。

公共醫療保健資金通常不能用於支付墮胎費用，但計劃生育協會表示，醫療補助計畫下的病患會因其他需求而選擇該協會，其中部分原因是很難找到接受這項保險的醫生。

這起訴訟源於南卡羅來納州共和黨籍州長麥馬斯特（Henry McMaster）2018年下達行政命令，切斷給予州內2家計劃生育協會診所的醫療補助資金。

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儘管醫療補助給付跟墮胎無關，但麥馬斯特稱，提供任何資金給計劃生育協會，相當於用納稅人的錢補助墮胎。在南卡，女性懷孕超過6週就不能墮胎。

美國總統川普（Donald Trump）支持的預算法案也將削減給予計劃生育協會的醫療補助資金。計劃生育協會表示，這可能導致旗下約200家中心關閉，其中大部分位於墮胎合法的州。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1140627