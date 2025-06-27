教師涉嫌分享偷拍女童內褲畫面被逮 震驚日本社會

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本兩名小學教職員因為涉嫌偷拍女童內褲，且把這些畫面上傳到社群媒體的群組，在本週被捕，震驚日本社會。其中一名犯嫌任職的學校，今天已暫停需要更衣的體育課。

日本放送協會（NHK）報導，42歲犯嫌森山勇二與37歲犯嫌小瀨村史也均為小學教職員。他們分別涉嫌在名古屋市與橫濱市等地偷拍女童內褲，並在社群媒體的群組分享這些畫面，涉嫌觸犯「性姿態攝影處罰法」，本月24日被愛知縣警方逮捕。

兩名犯嫌面對警方調查，均承認犯案。

而這個群組裡面，除了這兩人之外，成員很可能也包含其他將近10名小學或國中教職員，搜查相關人士透露，森山勇二似乎是這個群組的創立者與管理員。

而這個隱密性較高的群組內，約有70個檔案，其中疑似包含在學校活動期間，偷拍兒童內褲的畫面。

根據校方表示，森山勇二先前負責製作校方提供給家長的通知，因此平日會拍攝學校活動、學童平常在教室上課與休息的樣子。警方研判他可能利用職務之便偷拍。

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森山勇二在名古屋市任教的小學昨晚召開家長說明會，校長表示，將近270多名家長到場參加，校方將把關懷學生心理狀況視為首要之務，並說明如何調整原定由被逮教師負責的課程。

也有家長感到不安，表示「在這樣的情況下，無法放心讓孩子繼續上學」。校方就此決定，今天暫停需要更換衣物的體育課。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140627