因應中國威脅 美智庫籲推印太網路之盾擴大對台合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）華府智庫報告指出，中國近年大幅提升網路攻勢，人工智慧快速發展也可能讓網路空間的攻擊方占上風；為因應與日俱增的威脅，呼籲美國推動印太「網路之盾」倡議，強化聯合應對惡意網路行為者，並擴大對台合作。

新美國安全中心（CNAS）日前發布「印太地區的網路十字路口」（Cyber Crossroads in the Indo-Pacific）報告，評估華府和其印太盟友、夥伴如何在日益動盪、危險的網路環境中因應挑戰。報告由CNAS資深研究員奇盧庫里（Vivek Chilukuri）等人撰寫。

報告點出，印太地區面臨「網路十字路口」，一條路是華府與其印太關鍵盟友及夥伴間更深的軍事、情報及經濟關係，另一邊則是來自中國、北韓、俄羅斯與日俱增的網路威脅及日趨嚴重的網路犯罪、駭客行動，破壞關鍵基礎設施，弱化資料安全並削弱民主制度。

報告寫道，近年來，中國大幅提升網路攻勢，結合傳統間諜活動、智慧財產權竊取和資料外洩，還加入假訊息散播、影響力作戰及對關鍵基礎設施的預先部署，且人工智慧（AI）快速發展也可能讓網路空間的攻擊方占上風。

台灣國安局4月曾指出，中共網軍不斷對台灣政府機關、關鍵基礎設施及科技產業等領域，進行網駭與竊資；去年迄今，台灣政府服務網日均侵擾數達219萬餘次，且以中共網軍為主。中共還運用網駭結合網路犯罪手段，企圖影響台灣民生穩定與社會秩序。

為了能跟上日益嚴重的網路威脅，新美國安全中心這份報告對美國及日本、韓國、台灣、菲律賓提出多項政策建議。

首先，報告敦促美國政府啟動印太「網路之盾」（Cyber Shield）倡議，以加強盟友聯合應對、資源共享，對抗惡意的國家網路行為者。其他建議還包括大幅擴展軍事網路參與及能力建構；闡明法律與政策架構，以擴大在印太地區的行動；制定整合戰略，以推動印太地區安全且具韌性的資通訊基礎設施；擴大與台灣在軍事網路安全方面的合作。

另外，報告也建議日本、南韓、台灣及菲律賓，在政府部門強制推行網路安全最佳實務，例如多重身分驗證、禁止使用個人裝置處理公務；提升國防支出以強化資安，導入先進AI及雲端網路防禦系統；深化與國內外科技公司的合作。

透過 Google News 追蹤中央社

其他建議包括，闡明法律及政策架構，允許美國網路司令部派遣團隊採取行動；結合情報、網路、外交與經濟手段，對抗外國惡意影響力；逐步淘汰受危害、與敵對國家有關廠商所生產的資通訊軟硬體及基礎設施。

新美國安全中心由美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）及前國防部次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）於2007年成立。（編輯：張芷瑄）1140629