美學者：川普2.0移民執法力道空前 制度性問題待解

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（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）美國政府大規模掃蕩非法移民引發爭議。史丹佛大學社會學者阿薩德觀察，移民問題是長期政策演進和政治角力交織的結果，川普第二任期的執法規模與速度都更為激進，但移民執法運作深受4年一次的總統大選影響，制度有待改革。

美國總統川普（Donald Trump）大規模掃蕩非法移民，引發洛杉磯與全美城市示威抗議，社會對立局勢升溫。川普在移民議題上的作法也引發民眾與學界正反意見。

史丹佛大學（Stanford University）社會學助理教授阿薩德（Asad L. Asad）長期關注移民與法律制度關係，他接受中央社訪問，針對川普兩個任期在移民執法上的差異，表示相較於第一任期還有所節制，第二任期行動規模擴大、速度加快，前所未見。

回顧美國移民政策演進，阿薩德指出，美國移民政策的核心關乎「誰有資格成為公民」，從早期的白人菁英，到了1960年代通過民權法案、種族歧視在法律上正式被明令禁止。

他表示，這個轉捩點改變民眾對待移民方式，那段時期有大量墨西哥農工以短期合約模式進到美國工作，這些勞工逐漸依賴前往美國就業，並將所得帶回家鄉，開啟了一個「無證移民人口加速成長時代」，墨西哥之外，來自中南美洲的人口也增加。

1986年，當時共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）簽署「移民改革與控制法案」（IRCA），進行美國史上最後一次大規模無證移民合法化；但法案也開啟邊境軍事化。

儘管邊境軍事化持續升高，美國無證移民人口仍逐年攀升，2009年達到1300萬人的高峰。阿薩德說，若邊境軍事化用意在阻止人口流入美國，這項政策顯然未達效果。

近年來，美國面臨的挑戰更趨複雜，除了龐大的無證移民人口，還出現許多由公民子女與無證父母組成的「混合身分家庭」。當時民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama）曾試圖保障公民子女的無證父母，但遭到聯邦法院阻止。而後川普在第一任期強化執法，接任的拜登（Joe Biden）則延續邊境封鎖措施，導致社會對移民觀感進一步惡化。

阿薩德表示，拜登時期，時值美國社會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後面臨沉重經濟壓力，移民往往被當成代罪羔羊，遭指責搶走資源。川普再度入主白宮後，移民執法行動便以空前規模與速度推進。加州在這波執法中，被形塑為全美「問題最嚴重」的州，成為輿論與政策操作焦點，原因牽涉其2017年通過的一部法案，該法案明文規定加州為「庇護州」。

此法案核心在於限制地方警察與美國移民暨海關執法局（ICE）過度配合，對無證移民採取較寬容立場。另外，阿薩德指出，加州讓無證移民獲得醫療照護等政策，也常成為政治攻防焦點；不過，加州雖是庇護州，無證移民仍處於弱勢，並未主導資源。

阿薩德認為，在政策演進與政治角力交織下，美國移民政策陷入了當前的矛盾困局，若將邊境控管與國內無證移民看作2個獨立的問題，誤以為只要關緊邊境，就能解決當前1100萬名無證移民的問題，這種邏輯是錯誤的，因為兩者具某種程度的關聯性。

他指出，解決困局應回到一個根本問題：「美國究竟要解決什麼？」畢竟，美國不缺空間，也不缺資源，與其持續將無證移民犯罪化，不如務實協助他們融入社會。

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他說，倘若移民執法運作深受每4年一次的選舉影響，那便不會是一個穩定的制度。

阿薩德強調，如果人民想要看見真正的改變，無法單靠偶爾發起的街頭抗爭，必須透過持續性的社會運動，向政府、國會與司法體系施壓，才能推動制度改革，促成更公平的移民政策，「這不只是針對川普時代，也是為未來每一位總統奠定基礎」。（編輯：張芷瑄）1140629