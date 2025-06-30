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美共和黨參議員：非法移民所生嬰兒應一併驅逐

2025/6/30 14:39
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）今天說，他認為在美國生活的非法移民若產下嬰兒，這些嬰兒也應在父母被驅逐出境時一併離開。

路透社報導，穆林在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）發表上述言論，他當時在回覆有關美國最高法院本月27日的裁定為總統川普發布行政命令限制出生公民權鋪路的提問，這道命令很快就會在一些州生效。

節目主持人維爾克（Kristen Welker）詢問穆林，父母若遭驅逐出境，該如何安置那些出生在美國的嬰兒，畢竟按照現行法律，他們具有美國公民身分。

奧克拉荷馬州選出的穆林說：「這個嘛，他們的父母在哪裡，他們就應該去哪裡…為什麼不讓孩子和父母一起離開？我是說，為什麼要拆散他們？」

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最高法院27日做出的裁決，認定法官不得全國性阻止川普以行政命令限制出生公民權。

這項裁定令移民和律師們感到困惑，他們急著想知道，如果出生公民權只適用於出生在某些州的嬰兒，會有哪些實際影響。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1140630

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川普
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