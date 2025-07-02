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中國提醒公民暫勿前往伊朗 稱安全形勢嚴峻複雜

2025/7/2 16:26
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（中央社台北2日電）伊朗與以色列停火後，局勢依然緊張。中國駐伊朗大使館今天發布通知，再次提醒中國公民勿前往伊朗，理由是伊朗安全形勢依然嚴峻複雜。中國外交部也表達希望實現持續有效的停火，各方推動伊核問題重回政治解決。

中國駐伊朗大使館2日發布重要通知，再次提醒中國公民暫勿前往伊朗。

通知稱，近日以色列與伊朗實現停火，但「地區局勢仍存在很大不確定性，伊朗安全形勢依然嚴峻複雜」。中國外交部領事司已提醒公民暫勿前往伊朗，中國駐伊朗使館提醒公民嚴格遵守相關安全提醒，已在當地的公民保護好自身安全，做好應急準備，避免前往敏感區域。

通知並稱，如果中國公民堅持前往伊朗，有可能面臨「極高安全風險」，並可能影響其獲得協助的實效。

據澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧2日下午在例行記者會回答當前伊朗局勢的問題時表示，中方希望實現持續有效的停火，推動中東地區重回和平與穩定。關於伊朗核問題，這個問題應當透過政治外交手段和平解決，中方希望各方能夠相向而行，推動伊核問題重回政治解決的軌道。

儘管以伊停火，中東局勢近日持續緊張。

據路透社1日報導，兩名美國官員表示，伊朗軍方6月在波斯灣的船隻上裝載水雷，此舉讓華府疑慮加深，擔心在以色列襲擊伊朗各地後，伊朗準備封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

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有線電視新聞網（CNN）6月30日報導，美國空襲伊朗福爾多燃料濃縮廠等核設施後，美國總統川普一再聲稱已「徹底摧毀」伊朗核計畫，但最新衛星影像顯示，福爾多核廠址現場繼續在作業。

6月29日，伊朗什葉派最高階教士之一的席拉吉（Naser Makarem Shirazi）對川普（Donald Trump）和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下達追殺令，稱他們為「與真主為敵者」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140702

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