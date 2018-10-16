偷拔10元青菜 遭判罰金3000元

（中央社記者蕭博文台北16日電）一名胡姓男子途經台北市大同區一處路邊菜園，偷走一把價值10元的A菜。士林地方法院考量他犯後態度不佳，日前依竊盜罪判處罰金新台幣3000元，可上訴。

台灣士林地方法院今天公布的判決書指出，胡姓男子去年11月清晨途經北市延平北路一處菜園，徒手拔走陳姓男子種植的價值10元A菜一把。

胡姓男子向警方辯稱以為青菜是無主物，接受檢察官訊問時則改稱因為里長說過可以任意摘取，否認犯罪。

承審法官認為，胡姓男子前後說詞不一，況且案發地為里民菜園，並非荒蕪雜草叢生之地，又A菜是有經濟價值的作物，顯然是經人為刻意種植，不可能是無主物，胡男辯詞不可採。

法官還傳訊當地里長作證，里長表示只說過菜園開放里民認養種菜，但要摘取青菜還是得經過里辦公室或認養人許可。

法官審酌，胡男有多次竊盜前科，仍貪圖小利再度行竊，犯後又矢口否認犯行、態度不佳，並考量胡男竊得之物價值甚微，被害人也不願追究，判處罰金3000元。（編輯：李錫璋）1071016