玖壹壹慶生趴續攤喋血 警初判行車糾紛

（中央社記者黃麗芸台北17日電）樂團玖壹壹成員春風日前和友人慶生，卻爆藝人大根在KTV續攤和人發生鬥毆衝突。警方今天表示，初判為行車糾紛而引發雙方口角、衝突，但不排除有其他可能的衝突原因。

鏡週刊報導，春風9日和一群友人慶生，隨後10日凌晨轉至北市忠孝東路上的錢櫃續攤，卻引爆大規模流血衝突，包括大根等數人掛彩，還有人疑趁亂亮槍威脅，現場極度混亂，直到警方獲報到場後，將一干人等帶回警局偵辦。

台北市大安分局敦化南路派出所今天召開記者會，所長林宇鴻表示，9日凌晨4時30分獲報忠孝東路四段的KTV前有人打架，立即派員到場處理，現場盤查為26歲黃姓男子（大根）和友人到場消費，疑因行車糾紛和人起口角所引發事件。

警方經初步了解後，立即將大根及現場民眾共計8人帶回派出所釐清案情。

其中，大根進入KTV大廳後就遭毆打，造成他右邊眉角挫傷，經警方詢後確認大根和4名友人都未動手。

大根供稱，自己在抵達KTV消費前，所搭座車的駕駛曾在附近小巷內鳴按喇叭，當時引發現場3名抽菸民眾不滿，才尾隨他們進入KTV理論，進而引發口角。

另帶回派出所的3名民眾，經警方逐一比對店家監視器畫面後，也排除涉案。

警方持續追查案發狀況，初判為行車糾紛而引發雙方口角，目前已確認涉案者共計3人，其中2人有動手，警方正持續傳辦中。

另調閱監視器畫面查看，現場滋事民眾並未攜帶棍棒，但其中一名吳姓民眾持有防護型噴霧器並進行噴灑，警方已依法扣留，待相關單位確認是否為管制物品，再依法偵辦。

大安分局表示，關於此衝突案件，不排除有其他可能的衝突原因，警方將依蒐集事證持續調查釐清。（編輯：李錫璋）1071017